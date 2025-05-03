После обвала грунта в Геленджике возбуждено уголовное дело

После обрушения грунта в Геленджике возбуждено дело по факту нарушения правил безопасности при строительных работах . Об этом сообщает региональное управление СК в своем Telegram-канале.

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В ведомстве отметили, что грунт и скальная порода сошли во время работ на одной из строительных площадок города. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося.

Рабочих завалило 3 мая около 9:17 на улице Портовой, когда они убирали грунт и мусор от строительно-монтажных работ. В общей сложности пострадали четыре человека: один из них госпитализирован с переломами и ушибами, поиски других продолжаются. По данным Telegram-канала Mash, на рабочих сошло около 500 куб. м грунта из-за сильных дождей, которые были в регионе в последнее время. На месте происшествия продолжается спасательная операция.