В Сочи толпа несовершеннолетних избила одноклассника

Согласно информации, распространенной в соцсетях и СМИ, в Сочи шестеро несовершеннолетних избили школьника, снимая всё происходящее на видео.

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На текущий момент сотрудники компетентных органов устанавливают все обстоятельства происшествия. Малолетние обидчики уже установлены полицией — примечательно, что среди участников были и лица женского пола. Мальчика заставили встать на колени, к нему по очереди подходили и били по лицу.

Несмотря на малый возраст, участники вели себя крайне жестоко. Всё происходящее сопровождалось отборным матом.

Руководитель СК по Краснодарскому краю Андрей Маслов взял ход проверки под личный контроль. Все участники избиения ( им от 12 до 15 лет ) вызваны в полицию вместе с родителями — все они участники одной школы.