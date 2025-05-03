Прокуратура проверит избиение лошади в конной школе

Прокуратура Нижегородской области организует проверку по факту жестокого обращения с животными подростками в конной школе. Об этом сообщается на региональном сайте ведомства.

© Lenta.ru

В сообщении говорится, что прокуратура изучила видео, на котором подростки, находясь в конной школе, жестоко обращались с животным, снимая свои действия на видеокамеру. По информации Telegram-канала Baza, инцидент произошел в местной СШОР по современному пятиборью и конному спорту, в нем приняли участие три ученицы.

Судя по видео, они без разрешения зашли в денник к кобыле, пытались учить ее трюкам, бить ее руками и ногами и стегать хлыстом. Отмечается, что выполнять какие-либо спортивные действия с животным в этом помещении категорически нельзя.

Источники Baza рассказали, что видео с издевательством над животным попало в сеть, после чего руководство спортивной школы обратилось в полицию. В СШОР приехал с проверкой местный министр спорта Дмитрий Кабайло. Ветеринары осмотрели кобылу по кличке Иоланта, зафиксировали у нее потертости на грудной клетке и ссадины на голове. Животному оказали необходимую помощь.

Ранее в прокуратуре заявили, что мошенники начали представляться сотрудниками маркетплейсов. Под предлогом доставки посылки злоумышленники могут попытаться похитить деньги.