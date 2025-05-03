Несколько человек пострадали в Иране при ударе молнии

В провинции Керманшах на западе Ирана при ударе молнии пострадали три человека. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство Tasnim.

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Инцидент произошел в деревне Хасанабад-е Карах в окрестностях города Равансар. Руководитель организации по управлению чрезвычайными ситуациями провинции Алиреза Хейдари уточнил, что два человека не выжили.

В апреле сообщалось, что в японском городе Нара школьников госпитализировали после удара молнии в спортивную площадку. По информации агентства Kyodo, дети играли на поле в футбол. После удара молнии пятерым школьникам понадобилась помощь медиков, у еще одного остановилось сердце. Детей доставили в больницу, им оказали помощь.

Кроме того, в Таиланде на рисовом поле Бан Хок Кхай молния ударила 44-летнего мужчину, который закончил сельскохозяйственные работы и пошел собирать листья кафрского лайма для ужина. Когда экстренные службы прибыли на место, они застали пострадавшего лежащим на рисовом поле лицом вниз. На его коже нашли серьезные ожоги, которые указывали на травму, связанную с молнией. Мужчина не выжил.