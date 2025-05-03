Очевидцы рассказали о крупном природном пожаре в Краснодарском крае

В Щербиновском районе Краснодарского края четвертый день горят поля и берега рек, поросшие камышом. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, дым видно за несколько километров.

Местные жители отметили, что из-за едкого дыма многим из них тяжело дышать. Они уточнили, что плавни горят уже четыре дня, но сегодня — особенно сильно.

По предварительным данным, причиной масштабного природного пожара стал поджог. Вместе с тем, власти эту версию не подтвердили.

Ранее сообщалось, что природный пожар произошел в Кабардинском участковом лесничестве под Геленджиком (Краснодарский край).

Возгорание на площади 0,4 га было локализовано, рассказали в краевом лесопожарном центре.