В Сочи шестиклассники избили мальчика толпой из-за просьбы девочек «наказать» его за неуважение. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел 30 апреля в районе Мацесты в городе Сочи. Группа шестиклассников из школы №11 организовала нападение на своего сверстника, снимая все происходящее на видео. Предварительно, поводом для избиения стала просьба девочек «наказать» мальчика за якобы неуважительное поведение в их отношении.

На кадрах с места инцидента видно, как подростки кричат на мальчика и по очереди наносят ему удары. Комментариев от руководства школы, где учатся участники инцидента, и правоохранительных органов на данный момент не поступало.

До этого ученики российской школы затолкали однокласснику в рот носок и сняли это на видео. Директор подтвердила факт травли и принесла извинения жертве буллинга и его матери.