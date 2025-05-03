Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области

Пожар в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района Белгородской области произошел после атаки дрона ВСУ. Огонь удалось остановить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале

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