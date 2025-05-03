Дрон ВСУ атаковал храм Георгия Победоносца в Белгородской области

Пожар в храме Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района Белгородской области произошел после атаки дрона ВСУ. Огонь удалось остановить, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале
"Враг снова бьет по нашим святыням - на храм Георгия Победоносца в селе Толоконное Белгородского района совершена атака вражеского дрона. В результате его детонации загорелись купола. Благодаря оперативной и слаженной работе наших бойцов самообороны, огонь удалось остановить и предотвратить более серьезные последствия от пожара", - написал он.