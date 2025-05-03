Массовая драка произошла на концерте рэпера ICEGERGERT (настоящее имя — Георгий Гергер) в Уфе. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По данным канала, молодые люди начали потасовку после того, как один из них случайно ударил другого в слэме (действие зрителей на концертах, при котором люди в толпе толкаются и врезаются друг в друга).

В ходе драки один из её участников достал пистолет, поднял его вверх, однако воздержался от стрельбы.

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После потасовки ее участники «спокойно разошлись по домам». Полиция организовала проверку обстоятельств инцидента.

Ранее сообщалось, что в феврале скрипача Большого театра Рустама Салейманова избили в караоке в районе Киевского вокзала за его просьбу не петь «кальянный» рэп.