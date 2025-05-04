NTV: 13 человек пострадали в драке на концерте немецкого рэпера Samra в Берлине

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В Берлине прошел бесплатный концерт немецкого рэпера Samra, во время которого пострадали 13 человек пострадали. Об этом сообщил телеканал NTV, ссылаясь на пожарную службу.

13 человек пострадали в драке на концерте немецкого рэпера Samra в Берлине
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"Сегодня днем во время концерта берлинского рэпера Samra в районе Нойкёльн... пострадали 13 человек, четверо из них получили серьезные травмы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что жизням потерпевших ничего не угрожает. Как заявил представитель службы, неизвестный распылил на мероприятии слезоточивый газ, затем произошла драка. Полиция столицы Германии сообщила в социальной сети Х, что правоохранители ведут расследование по подозрению в нанесении тяжких телесных повреждений.

Рэпер неоднократно попадал в немецкие топ-чарты. Его песни набирали не менее миллиарда прослушиваний на музыкальных сервисах. Накануне сообщалось, что на концерте петербургского рэпера ICEGERGERT (настоящее имя - Георгий Гергерт) в Уфе произошла массовая драка с участием вооруженных людей.

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