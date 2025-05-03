Лидер брянской ОПГ Емеля Одесский мог сбежать на Украину

Один из лидеров брянской ОПГ Николай Емельянов, известный под прозвищем Емеля Одесский, мог сбежать на Украину, чтобы скрыться от правосудия. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

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По информации канала, ОПГ во главе с Емельяновым занималась заказными убийствами авторитетных лиц. В частности, по данным журналистов, члены группировки ликвидировали воров в законе Бориса Петрушина и Мераба Табагуа, а также местного авторитета Андрея Бадия. Всего на счету ОПГ более 60 убийств в Брянской, Калужской и Смоленской областях, отметили авторы материала.

SHOT добавил, что деятельность брянской ОПГ разоблачили в 2009 году. Тогда правоохранители задержали одного из киллеров, который начал сотрудничать со следствием. Емельянов узнал о готовящемся задержании, после чего выехал из России.

«Емельянов... сейчас может скрываться в одной из европейских стран по поддельным документам — именно этот вариант считают приоритетным силовики, ведущие расследование его дела», — говорится в материале.

В апреле в СК России сообщили, что правоохранители задержали 18 членов ОПГ, которая вымогала деньги у предпринимателей в Находке Приморского края. В следственном органе отметили, что все участники банды стали фигурантами уголовного дела.