Подростки жестоко избили лошадь в Нижнем Новгороде

Внутренняя проверка проводится после выявления фактов жестокого обращения с лошадью тремя несовершеннолетними в спортивной школе олимпийского резерва (СШОР) по современному пятиборью и конному спорту имени И. А. Сои в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили журналистам в министерстве спорта региона.

"По вопросу нарушения правил и техники безопасности при взаимодействии с лошадьми тремя несовершеннолетними обучающимися СШОР по современному пятиборью и конному спорту имени И. А. Сои руководством учреждения проводится внутренняя проверка", - отметили в министерстве.

По информации ведомства, одной из лошадей по кличке Иоланта были нанесены телесные повреждения в виде потертостей в области грудной клетки и ссадин в области головы. Животному оказана ветеринарная помощь. Состояние лошади на данный момент удовлетворительное.

"Безусловно, такое обращение с животными недопустимо", - подчеркнули в министерстве.

По данным регионального Минспорта, нарушившие технику безопасности и правила обращения с лошадьми дети отстранены от занятий. На 5 мая назначен педагогический совет по вопросу отчисления этих обучающихся из школы.

Руководство учреждения также проводит внутреннюю проверку на предмет соблюдения должностных обязанностей тренером группы, в которой занимались обучающиеся, и администратором учреждения. В ходе нее будет определена необходимость применения дисциплинарного взыскания. Министерство спорта Нижегородской области провело работу с руководством школы, инициирован дополнительный инструктаж всего административного и тренерского персонала учреждения, а также цикл бесед с обучающимися.

По информации прокуратуры региона, в ходе мониторинга СМИ была выявлена публикация о том, что подростки, находясь в конной школе, жестоко обращались с животным, снимая свои действия на видеокамеру. По данному факту надзорное ведомство организовало проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.