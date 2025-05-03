Режим ЧС введён в Новороссийске после ночной атаки ВСУ
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о введении в городе режима чрезвычайной ситуации после ночной атаки ВСУ.
Об этом он написал в своём Telegram.
«В Новороссийске введён режим ЧС», — сказал Кравченко.
По его словам, в результате ночной атаки украинских оккупантов повреждены многоквартирные жилые дома в ЖК «Аврора» и по улице Суворовской.
Момент попадания дрона ВСУ в жилой дом в Новороссийске попал на видео
Есть повреждения в частном секторе Восточного района. На месте работают оперативные службы.
Ранее Кравченко сообщил об отражении атаки БПЛА и безэкипажных катеров боевиков ВСУ