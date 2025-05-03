В Краснодарском крае потушили пожар, возникший из-за обломков БПЛА ВСУ

Группа компаний «Дело» заявила, что спасатели ликвидировали возгорание на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае. Пожар произошёл из-за падения обломков БПЛА ВСУ.

«На территории зернового терминала КСК ведутся работы по устранению последствий падения обломков сбитых БПЛА. Собственными силами совместно с МЧС потушено возгорание», — говорится в сообщении группы компаний в Telegram.

Уточняется, что пострадавших в результате атаки и пожара нет.

Также добавляется, что терминалы «ДелоПортс» работают в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что средства ПВО армии России за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников над российской территорией.