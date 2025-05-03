В штате Гоа в Индии в давке у храма погибли шесть человек

Давка произошла во время религиозной процессии у храма в штате Гоа в Индии, есть жертвы. Об этом сообщает телеканал NDTV.

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По его данным, ЧП произошло у храма Ширгаон во время ежегодного шествия с участием тысяч верующих. Внезапно среди паломников началась паника, они стали спешно покидать процессию, это привело к давке. В результате погибли не менее шести человек, более 50 были ранены.

Предварительно, причиной произошедшего могли стать недостаточные меры по обеспечению порядка и контроля за большим скоплением паломников. Пострадавших доставили в больницы, ведется расследование.

По данным генерального консула РФ в Мумбаи Ивана Фетисова, информации о пострадавших в Гоа россиянах не поступало.

Ранее в городе Вишакхапатнам в индийском штате Андхра-Прадеш обрушилась стена храма, погибли по меньшей мере семь человек.