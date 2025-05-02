Мужчина напал на москвича с ножом и пистолетом и отобрал телефон

Полицейские арестовали мужчину за нападение с разбоем на москвича на улице Малая Калитниковская, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Злоумышленник, угрожая ножом и пистолетом, отобрал у 39-летнего москвича телефон поздно вечером 2 мая во дворе одного из домов, уточнили в ведомстве.

"Попытки договориться не увенчались успехом. Потерпевший обратился в правоохранительные органы", – говорится в сообщении.

В результате задержания фигуранту предъявили обвинение и с учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее мужчина украл мопса в столичном районе Братеево. Он вырвал из рук москвички собаку и сбежал. Хозяйка попыталась догнать злоумышленника, но безуспешно.

В Сети отмечали, что молодой человек якобы хотел отомстить экс-возлюбленной и продать питомца. В итоге собаку нашли.