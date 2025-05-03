Землетрясение зарегистрировали у берегов Индонезии

Землетрясение произошло 3 мая у берегов Индонезии. Как сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), магнитуда подземных толчков составила 6,0.

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 155 км к юго-западу от города Горонтало, население которого составляет 144 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 109 км.

В пятницу, 2 мая, EMSC проинформировал о землетрясении к югу от Чили. Его магнитуда составила 7,4.