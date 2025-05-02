Летевший из Антальи в Пермь самолет сообщил о технических неполадках

Самолет Airbus A320, летевший в Пермь из города Анталья в Турции, дал сигнал о технических неполадках.

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По данным телеграм-канала Aviaincident, экипаж самолёта ушел на второй круг и доложил об отказе системы GPS и срабатывание системы предупреждения опасного сближения с землей.

К счастью, во время повторного захода на посадку самолет успешно приземлился в аэропорту Перми. Воздушное судно принадлежит авиакомпании Pegasus Airlines. Это турецкая бюджетная авиакомпания, которая осуществляет регулярные и чартерные пассажирские авиаперевозки по Европе и Турции

Airbus A320 — семейство среднемагистральных узкофюзеляжных самолётов для авиалиний малой и средней протяжённости, разработанных европейским консорциумом Airbus S.A.S.