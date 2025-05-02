В Одессе неизвестный напал на полицейских с ножом у Дома профсоюзов

Одесских сотрудников полиции, патрулирующих Дом профсоюзов 2 мая, атаковал мужчина с ножом, в ответ правоохранители открыли стрельбу и ранили нападавшего.

Нападавший ранил одного полицейского, в ответ ему прострелили обе ноги, передает ТАСС со ссылкой на украинскую прессу.

Пока личность нападавшего не раскрывается, также не указываются его мотивы.

В Одессе на 11-ю годовщину трагедии в Доме профсоюзов жители города с утра начали идти на Куликово поле, чтобы возложить цветы к месту трагедии в память о погибших противниках «майдана».

Туда же прибыли полицейские патрули.

Напомним, в подпольной организации Stop Gave заявили, что все виновные в гибели 48 человек при пожаре в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года в Одессе понесут наказание. Так же там сообщили, что ряд виновных, вероятно, не доживут до суда.