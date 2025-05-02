Один из богатейших людей Норвегии погиб в Польше

«Лососевый миллиардер» Вигнер Линдал Олайсен, экс-владелец норвежской компании Nova Sea, погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше. Об этом пишет портал Nettavisen.

По данным портала, инцидент произошел на трассе между населенными пунктами Гора Кальвария и Колбель в Мазовецком воеводстве.

Автомобиль марки «Ягуар», в котором находился 42-летний бизнесмен, по неизвестной причине врезался в дерево. Погибли два человека. Личность второго не раскрывается.

Винер Линдал Олайсен родился в 1982 году в семье Стейнара Олайсена, основателя рыбоводческой компании Nova Sea.

В начале этого года Линдал Олайсен продал долю в фирме крупнейшему в мире производителю лосося, норвежскому концерну Mowi, получив за это порядка $750 млн.