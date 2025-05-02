В Чили произошло сильное землетрясение, объявлена угроза цунами

На юге Чили произошло землетрясение магнитудой 7,5. Власти предупредили об угрозе цунами, пишет The Sun.

Землетрясение произошло в 218 км к югу от Пуэрто-Уильямса, в районе Магелланова пролива. Очаг располагался на глубине 10 км.

Национальная служба Чили по предотвращению стихийных бедствий и ликвидации их последствий сообщила, что прибрежная зона региона Магальянес на юге страны будет эвакуирована из-за риска цунами.

Кроме того, землетрясение магнитудой 7,1 (по данным Геологической службы США — 7,4) было зарегистрировано у побережья Аргентины.

Эпицентр находился в 285 км к юго-востоку от города Ушуая, где проживают порядка 58 тыс. человек, и в 511 км к юго-востоку от чилийского города Пунта-Аренас с населением около 117 тыс. человек. Очаг также залегал на глубине 10 км.