В Чили произошло новое сильное землетрясение

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В южной части Чили произошло землетрясение магнитудой 6,4, которое также ощущалось на юге Аргентины. Об этом сообщил национальный сейсмологический центр, передает РИА Новости.

В Чили произошло новое сильное землетрясение
© РИА Новости

По информации центра, подземные толчки были зафиксированы на глубине в 20 км в 13:59 (в 20:59 мск) в 300 км от города Пуэрто-Уильямс.

Днем 2 мая на юге Чили случилось землетрясение магнитудой 7,5 в 218 км от Пуэрто-Уильямса. В связи с этим была объявлена угроза цунами.

23 апреля в Стамбуле произошли землетрясения, магнитуда самого сильного из которых составила 6,2. Толчки ощущались даже за 300 километров от эпицентра, в Анкаре. Экстренные службы были переведены в повышенный режим готовности. На этом фоне турецкие сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

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