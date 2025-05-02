Солдата из ЛНР задержали за расправу над сослуживцами

Бойца из Луганской народной республики (ЛНР) заподозрили в расправе над военнослужащими. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

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По версии следствия, боец запер троих сослуживцев в клетке и бросил в них боевую гранату Ф-1. На такие действия он пошел из-за отказа выполнять приказ. В результате взрыва военные получили множественные осколочные ранения и не выжили.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о расправе, совершенной общественно опасным способом. Фигуранта уже задержали.

Ранее в Приморье Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении ветерана спецоперации. Нападение на бойца было совершено осенью 2024 года.