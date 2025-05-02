Пи Дидди отказался от сделки о признании вины

Американский рэпер Шон Комбс (Пи Дидди, Diddy) официально отклонил сделку о признании вины за три дня до суда. Об этом сообщает Page Six.

Судья Арун Субраманян спросил рэпера, отклоняет ли тот предложение федеральных прокуроров, которое в случае признания вины избавило бы его от длительного тюремного срока.

«Да, ваша честь», — сказал Комбс.

Детали отклоненной сделки не разглашаются. Суд над рэпером начнется 5 мая.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией. Музыкант, известный своими громкими секс-вечеринками, ожидает суда в федеральном следственном изоляторе в Бруклине.

В начале апреля сообщалось, что бывшая девушка Пи Дидди даст показания против него.