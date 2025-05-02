Неизвестные украли кошку из сетевого магазина в Петербурге

В Петербурге двое неизвестных юношей украли кошку Дашу, которая жила в сетевом магазине. Об этом сообщает телеканал 78.ru.

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Инцидент произошел 1 мая на Пушкинской улице. В магазин, расположенный в доме №20, вошла группа неизвестных молодых людей, которые похитили кошку Дашу. По словам сотрудников торговой точки, животное являлось любимицей коллектива и проживало там более полутора лет.

Кошка, которую одна из сотрудниц ранее спасла из-под колес автомобиля, свободно перемещалась по торговому залу, имела собственные лежанки и пользовалась популярностью у постоянных клиентов. Даша стерилизована, имеет все необходимые прививки и ветеринарный паспорт. В связи с произошедшим было подано заявление в правоохранительные органы..