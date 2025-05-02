В Перми подростки избили девочку и заставили целовать им ноги

В Перми школьницы избили сверстницу и заставили ее целовать обувь. Видео издевательств опубликовал Telegram-канал «ЧП Пермь 18+».

О произошедшем стало известно утром 30 апреля. По словам автора поста, избиение было снято в пермском микрорайоне Голованово.

В оригинальном ролике, который длится больше четырех минут, видно, как толпа окружила жертву, а одна из обидчиц под смех окружающих повалила пострадавшую на землю и била ее, в том числе по лицу. Во второй половине видео жертва стоит на коленях перед нападавшей и целует ее кроссовки, пока остальные смеются.

В краевом ГУ МВД начали проверку и сообщили, что личности участников инцидента уже установлены.