Пожар сковал самый длинный автомобильный тоннель в России

В самом длинном автодорожном тоннеле России - Гимринском - загорелась машина, из тоннеля валит черный дым, а на въезде образовалась огромная пробка, свидетельствуют кадры местных жителей.

Пожар оперативно потушили, жертв и пострадавших нет, сообщили в «Дагестанавтодор».

«В настоящее время проводятся восстановительные работы, эвакуация сгоревшего автомобиля и вентиляция тоннеля», - говорится в заявлении в Telegram.

Пробка образовалась на участке Махачкала-Дербент, к данному моменту движение должны были восстановить. Возгорание произошло примерно в 10:30 утра.