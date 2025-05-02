Самолет ушел на второй круг при посадке в Петербурге из-за лисы на взлетной полосе

Пассажирский самолет ушел на второй круг при посадке в Санкт-Петербурге из-за лисы на взлетно-посадочной полосе (ВПП). Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в пятницу, 2 мая, с лайнером авиакомпании «Россия», прилетевшим в Северную столицу из Оренбурга. Из-за дикого животного на ВПП борт по команде диспетчера отправили на второй круг. Взлетно-посадочные операции возобновились после того, как полосу осмотрели орнитолог и сотрудники аэродромной службы.

В марте пара оленей вышла на ВПП аэропорта в Японии и парализовала его работу. Парнокопытные, которые стремительно бегут мимо стоящего на полосе самолета, попали на видео.