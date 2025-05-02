В Воронеже три человека насмерть отравились угарным газом

Воронежские следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в результате отравления угарным газом.

Тело 54-летней женщины было обнаружено 30 апреля в доме на Депутатской улице в квартире на втором этаже. В квартире этажом выше были найдены тела супругов - 62-летнего мужчины и 58-летней женщины.

Дом оборудован газовыми колонками, а через обе квартиры проходит единый газопровод. По предварительным данным, люди погибли в результате отравления угарным газом.

По факту их смерти сотрудники регионального управления Следственного комитета возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи осмотрели место происшествия, изъяли необходимые предметы, допросили свидетелей. Назначен комплекс судебных экспертиз. Расследование продолжается.