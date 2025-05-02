В Забайкалье задержали предполагаемого виновника лесного пожара

Предполагаемый виновник лесного пожара задержан сотрудниками полиции в Забайкалье. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Читинскому району задержали подозреваемого в уничтожении лесных насаждений, в результате чего был причинен крупный ущерб", - сказала Волк.

По данным МВД, возгорание леса произошло в районе села Бургень Читинского района. Установлено, что пламя перекинулось на деревья из-за пала сухой травы. Пожарным расчетам удалось ликвидировать открытое горение только на третий день. Оно охватило площадь свыше 100 гектаров.

"По имеющимся данным, накануне возникновения пожара местный житель посещал свои сенокосные угодья и намеренно поджег сухую траву вокруг зимовья и на поле. Потеряв контроль над огнем, мужчина уехал, не сообщив никому о начавшемся бедствии. Ущерб от действий злоумышленника оценен на 152 тыс. рублей", - сообщила Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 261 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде штрафа на сумму от 1 млн до 3 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.