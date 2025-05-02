В Челябинске арестовали задержанного за взятку сотрудника Россельхознадзора

Калининский районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде содержания под стражей задержанному сотрудниками ФСБ России начальнику одного из отделов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям. Об этом ТАСС сообщили в судебной системе региона.

"Калининский районный суд сегодня избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. Аналогичная мера пресечения избрана в отношении представителя коммерческой фирмы, который обвиняется в даче взятки", - сказал собеседник агентства.

По данным управления ФСБ России по Челябинской области, сотрудники управления выявили факт получения не менее 2,5 млн рублей в качестве взятки от коммерсанта начальником одного из отделов управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Челябинской и Курганской областям.

Было установлено, что с сентября по декабрь 2023 года руководитель подразделения, находясь в преступном сговоре с директором компании, организовал устойчивый канал незаконной выдачи фитосанитарных сертификатов. Они выдавались для перемещения плодоовощной продукции через государственную границу Российской Федерации без проведения необходимых лабораторных испытаний. За совершение противоправных действий должностное лицо и получило не менее 2,5 млн рублей (по одному из эпизодов).