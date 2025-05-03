Пьяный россиянин устроил стрельбу на улице из сигнального пистолета

В Люберцах задержали местного жителя, который устроил стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщает ГУ МВД по Московской области.

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В правоохранительные органы обратились местные жители, услышавшие звуки, похожие на выстрелы. Как установили стражи порядка, переполох устроил пьяный мужчина. Он несколько раз выстрелил из сигнального пистолета во дворах жилых домов.

Хулиган задержан и доставлен в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка.

Мужчина устроил стрельбу с балкона на востоке Москвы

До этого сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском поймали подростка, который обстрелял окна квартиры пожилой женщины. Юноша повредил 10 стеклопакетов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества. Подросток поставлен на профилактический учет. С его родителями проведена беседа, решается вопрос о возмещении ущерба. Мотивы поступка молодого человека устанавливаются.

Ранее судимый читинец устроил стрельбу из автомата во дворе многоквартирного дома.