МИД Франции анонсировал новый пакет санкций ЕС против России

Страны Европы намереваются ввести очередной пакет антироссийских санкций в том случае, если Москва откажется от прекращения огня на Украине, рассказал глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро. Об этом пишет France 24.

Накануне западные СМИ сообщили, что сенатор Линдси Грэм* (внесен в список террористов в РФ) продвигает среди членов верхней палаты Конгресса США законодательную инициативу о введении пошлины в размере 500% на товары из стран, закупающих российские энергоресурсы.

«Мы, европейцы, собираемся сопроводить эту американскую инициативу 17-м пакетом санкций, и вчера я взял на себя обязательство перед Линдси Грэмом*, что мы постараемся скоординировать эти два пакета санкций как по существу, так и по времени», — отметил Барро.

Журналисты пояснили, что глава ведомства не посчитал нужным раскрыть, какие меры, кроме тех, что направлены против энергетики, могут войти в очередной пакет санкций.

Министр заметил также, что Франция обладает «компетенциями» в области редкоземельных металлов и может вслед за Вашингтоном заключить с Киевом экономическое соглашение.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила, что Европейский союз готовит 17-й пакет санкций в отношении России из-за конфликта на Украине и планирует согласовать его в мае.

* Внесен в России в список террористов и экстремистов