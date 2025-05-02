В отеле на Бали обнаружили тело российского бизнес-коуча

Сотрудники отеля на Бали обнаружили в номере тело российского бизнес-коуча Артема. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

© Telegram-канал SHOT

Инцидент произошел накануне в Северной Куте. Один из работников постучал в дверь номера на первом этаже, но никто ему не открыл.

Мужчина подошел к окну номера, обнаружил, что 28-летний Артем лежит на полу без признаков жизни, вызвал полицию.

Правоохранители взломали дверь. За дверью они обнаружили тело с ремнем на шее, полиэтиленовым мешком на голове. Руки, ноги и лицо коуча были покрыты ссадинами. Полиция отправила тело на экспертизу, начала расследование инцидента.

По данным канала, Артем называл себя бизнес-психологом, коучем и предпринимателем. На его страницах в соцсетях был слоган «Живи в кайф каждый день своей жизни».