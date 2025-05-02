Пьяный мужчина уронил ребенка вниз головой на асфальт в Петербурге

В Петербурге мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения уронил маленького ребенка вниз головой. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел 1 мая на Толубеевском проезде. По информации очевидцев, группа людей отмечала праздник, при этом двое мужчин были пьяны, а мать находившегося с ними ребенка, предположительно, была трезва и пыталась контролировать происходящее. В какой-то момент один из них взял на руки маленького ребенка, но не удержал его, в результате чего малолетний упал головой на асфальт.

Ребенок начал громко кричать после удара, однако никто из компании не вызвал скорую помощь. По словам очевидцев, все участники происшествия вместе с малолетним покинули место происшествия.

До этого пьяная россиянка уронила трехлетнюю дочь. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и ссадины. У ребенка также подозревают сотрясение мозга.