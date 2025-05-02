Задержанная в Дагестане призналась, что должна была совершить теракт 9 мая
ЦОС ФСБ России опубликовал видео, в котором задержанная в Дагестане пособница террористов призналась, что должна была совершить теракт 9 мая возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте.
«В Telegram-канале познакомилась в исламской группе с человеком по имени Абдулла», — рассказала она.
По её словам, Абдулла просил её фотографировать разные организации, которые находятся в городе Хасавюрт и Хасавюртовском районе.
«Он давал задания, чтобы я закупилась различными веществами, чтобы я совершила 9 мая теракт», — добавила она.
Женщина объяснила, что должна была либо подложить взрывное устройство, либо подорваться сама.
Ранее в ЦОС ФСБ рассказали, что сотрудники спецслужбы вместе с работниками МВЛ предотвратили теракт возле здания правоохранительных органов в Хасавюрте.