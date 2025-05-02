В Подмосковье без электричества остались 26 тыс. человек

Порядка 26 тыс. человек остались без электричества в Подмосковье, более 200 бригад коммунальных служб вместе с МЧС России заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Этой ночью в Подмосковье, особенно на севере региона, были аномальные погодные условия для начала мая - циклон с мокрым снегом, ветер, в результате - наледь на проводах. За ночь упало большое количество деревьев. В ряде населенных пунктов произошло отключение электроэнергии. <…> По всей области обесточены 237 линий электропередач, 4,4 тыс. трансформаторных подстанций, что затронуло 26 тыс. человек", - сообщил он.

По его словам, больше всего пострадали северные и северно-западные округа - Талдом, Дмитров и Сергиев Посад. В Сергиевом Посаде без электричества остаются 46 населенных пунктов с около 5,5 тыс. жителями и отключены 11 котельных.

"В Дмитровском округе - 47 населенных пунктов без электричества и 21 отключенная котельная. В Талдоме основные трудности связаны с расчисткой дорог от деревьев и восстановлением ЛЭП", - добавил Воробьев.

Губернатор пояснил, что прямо сейчас более 200 аварийных бригад коммунальных служб вместе с МЧС России заняты ликвидацией последствий непогоды, расчисткой дорог. Бригады "Россетей", "Мособлэнерго" и специалисты аварийной-восстановительной службы занимаются восстановлением электроснабжения. Котельные будут запущены после восстановления электроснабжения.