В Забайкалье нашли тела трёх пропавших пожарных

В Минприроды Забайкальского края заявили, что в Тунгокоченском муниципальном округе были найдены тела трёх пропавших пожарных, которые ранее пропали в лесу.

«Найдены тела трёх пропавших 23 апреля в Тунгокоченском муниципальном округе пожарных-десантников. Погибших обнаружили сотрудники Читинской авиабазы в лесном массиве в 10 км от табора», — указывается в заявлении.

В настоящий момент специалисты устанавливают обстоятельства произошедшего.

«Коллектив КГУ «Читинская авиабаза» выражает соболезнования родным, близким и коллегам погибших пожарных-десантников», — отмечается в сообщении.

Подчёркивается, что родственники троих погибших пожарных-десантников Петровск-Забайкальского авиаотделения получат страховую выплату от застраховавшей их компании. Также они получат материальную помощь от КГУ «Читинская авиабаза».

Ранее в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю сообщили, что в регионе ведутся поисковые работы в связи с исчезновением трёх пожарных в Тунгокоченском районе.

Позднее СК заявил о возбуждении уголовного дела по факту пропажи пожарных.