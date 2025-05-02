CNN: судно с гумпомощью для Газы тонет у берегов Мальты после атаки БПЛА

Судно с гуманитарной помощью для сектора Газа подало сигнал бедствия у берегов Мальты после, предположительно, атаки беспилотника, передаёт телеканал CNN.

В публикации отмечается, что один из кораблей «Флотилии свободы» подал сигнал бедствия после того, как дважды попал под атаку беспилотниками в международных водах у побережья Мальты.

«В судне дыра, оно тонет», — рассказала CNN пресс-секретарь коалиции «Флотилии свободы» Ясемин Акар.

По её словам, судно в данный момент находится в 17 км от побережья Мальты — на борту присутствует 30 человек.

Акар добавила, что целью атаки были генераторы в передней части корабля.

Ранее в пресс-службе крымского управления МЧС России заявили, что подавшую сигнал бедствия яхту спасли в Чёрном море.