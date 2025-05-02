В Дагестане произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,3 зафиксировали на территории Дагестана. По данным местного главка МЧС России, оно сотрясло Кизилюртовский район.

«В 5:49 мск на территории Кизилюртовского района вблизи села Инчха зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,3 на глубине 10 км», - сказано в сообщении.

При этом на поверхности подземные толчки не ощущались, жертв и разрушений нет.

Ранее «Свободная Пресса» сообщала новость о том, что в Ялте произошло три землетрясения. Об этом заявила замдиректора института сейсмологии и геодинамики КФУ имени В.И. Вернадского Марина Бондарь.