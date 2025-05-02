Столичный суд арестовал второго за неделю фигуранта дел о госизменах

Мещанский суд Москвы рассмотрел второе за неделю ходатайство следствия об аресте в рамках уголовного дела о государственной измене в отношении гражданина России. Об этом свидетельствуют данные судебной картотеки.

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— Завершено рассмотрение ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Силаева В. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена), — говорится в судебной картотеке.

В суде уточнили, что статус нового фигуранта дела о госизмене пока не установлен, передает ТАСС.

Первый случай на неделе произошел 29 апреля: суд постановил арестовать гражданина с фамилией Филипов по уголовному делу о государственной измене.

Ранее стало известно, что россиянка помогала Вооруженным силам Украины собирать деньги на бронетехнику, боеприпасы, экипировку и медикаменты.

Жителя Мурманска посадили на 13 лет в тюрьму по статье о госизмене. Гражданин 2000 года рождения сам связался с представителем Вооруженных сил Украины и захотел вступить в ряды украинской армии. До этого ФСБ уже выносила обвиняемому официальное предупреждение о недопустимости совершения действий, подпадающих под статью 275 УК РФ «Госизмена».