Ребенок выпал из окна квартиры на шестом этаже в Москве

В Москве девочка 2003 года рождения выпала из окна квартиры на шестом этаже. Об этом сообщает столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел в жилом доме в 3-м Павловском переулке. По предварительной информации, девочка выпала из окна, опершись на москитную сетку, отметили в ведомстве.

Ребенка госпитализировали. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Подросток выпал из окна ТЦ в российском городе

Незадолго до этого сообщалось об аналогичном случае в Екатеринбурге на улице Раевского. Мальчик самостоятельно открыл окно в квартире на пятом этаже и выпал из него вместе с котом. Питомца спасти не удалось. Мальчика направили в больницу в критическом состоянии. Он находится в реанимации, специалисты провели операцию.