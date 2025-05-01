Мошенники убедили профессора МГУ продать две квартиры в Москве

Дочь профессора МГУ заявила, что ее отец мог стать жертвой мошенников. Мужчина якобы продал две квартиры и перестал выходить на связь. Об этом в четверг, 1 мая, сообщил Telegram-канал Baza.

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— Во время последнего разговора (профессор — прим. «ВМ») говорил дочери, что лечит зубы, ходит в бассейн <...>. Однако недавно ей позвонил риелтор и сообщил, что <...> тот продал квартиру, и теперь нужно передать жилплощадь, — написал Telegram-канал.

При следующей беседе преподаватель снова сказал дочери, что ничего не продавал, однако выглядел испуганным. Он заявил об угрозе, нависшей над ним и всей семьей, но категорически отказался обращаться за помощью в правоохранительные органы.

В настоящий момент мужчина якобы заперся в квартире, избегает контактов и не отвечает на телефонные звонки. По оценкам его дочери, общая стоимость проданного жилья составляет от 22 до 24 миллионов рублей.

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