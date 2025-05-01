Взрыв прогремел в порту на севере Германии

На севере Германии в общине Ниндорф в земле Шлезвиг-Гольштейн произошел взрыв газового баллона. Об этом в четверг, 1 мая, рассказали в издании Abendblatt.

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По их информации все произошло в местном порту. По предварительным данным, в результате произошедшего получили ранения 10 человек.

На данный момент специалисты оцепили район взрыва, всех находящихся внутри людей эвакуировали.

В самом порту в Ниндорфе обычно стоят рыбыловецкие и прогулочные лодки, так как он небольшого размера. Его построили практически 100 лет назад, передают в издании.

26 апреля СМИ со ссылкой на руководителя отдела ЧС по иранской провинции Хормозган сообщили о мощном взрыве в южном иранском порту Бендер-Аббас. Позднее на место случившегося оперативно выехали примерно 15 машин скорой помощи, а также четыре автобуса экстренных служб из близлежащих населенных пунктов.

Кроме того, 29 апреля сильный пожар случился на лондонской электроподстанции в Мэйда-Вэйл. Изначально произошло возгорание электрического трансформатора. Позже огонь распространился на крышу соседнего жилого дома — из него специалисты эвакуировали около 80 человек.