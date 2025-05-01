В порту на севере Германии прогремел взрыв

Газета Hamburger Morgenpost сообщает, что в общине Тиммендорфер-Штранде на севере Германии на территории порта произошел взрыв, в результате которого есть много пострадавших. Экстренные службы оцепили большую территорию вокруг гавани Ниндорф, на место мчатся медики, пожарные, дополнительные силы полиции.

В правоохранительных органах пока предполагают, что речь идет о взрыве газового баллона. При этом зону оцепления организовали радиусом 1 км и в нее даже попал участок федеральной трассы 76.

На заводе утилизации боеприпасов в ФРГ прогремел взрыв

Точное количество пострадавших пока не называется. Других подробностей нет.