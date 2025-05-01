Раскрыты детали обмана военных в аэропорту Шереметьево

К хищению денег у участников СВО в Шереметьево причастны двое полицейских

В московском аэропорту Шереметьево разоблачена преступная группа, занимавшаяся хищением денежных средств у военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции. Согласно материалам дела, основным способом обмана было многократное увеличение стоимости услуг такси, а информацией о прибывающих военных банду снабжали сотрудники полиции.

Недавно суд санкционировал арест 16 человек, причастных к этому делу, включая лидера группировки – Алексея Кабочкина. Им предъявлены обвинения в организации преступного сообщества, кражах, мошенничестве и вымогательстве.

Как следует из материалов дела, мишенью злоумышленников целенаправленно становились участники СВО. Большинство зафиксированных эпизодов связано с искусственным завышением тарифов на такси.

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Преступники находили военнослужащих в аэропорту и предлагали им поездку по приемлемой цене. Однако, в конечном итоге, озвученная сумма значительно возрастала: например, две тысячи рублей превращались в сорок или даже девяносто тысяч, тысяча – в семьдесят, а 8,2 тысячи – в 122 тысячи рублей. Оплата принималась как путем переводов, так и через банковский терминал. В случае отказа от оплаты, потерпевшим угрожали применением физической силы.

В одном из случаев, военнослужащему предложили спиртное, а когда он потерял контроль, похитили с его банковской карты 615 тысяч рублей. Еще один участник СВО аналогичным образом потерял 28 тысяч рублей.

В отношении другого военного был разыгран настоящий спектакль: к нему обратилась девушка, утверждавшая, что опоздала на рейс и нуждается в деньгах на новый билет. Военнослужащий перевел "актрисе" 17 тысяч рублей.

По информации управления на транспорте МВД по ЦФО, в состав преступной группы входили также два сотрудника патрульно-постовой службы, которые помогали таксистам выявлять потенциальных жертв.

Кроме того, к совершению преступлений был причастен оперуполномоченный линейного управления МВД в Шереметьеве, который неправомерно отказывал в возбуждении уголовных дел по заявлениям потерпевших.

На данный момент следствие проводит расследование по 18 установленным эпизодам преступной деятельности.