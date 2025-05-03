Завершено расследование экс-главного кадровика МО РФ

Следователи завершили расследование по делу о взяточничестве бывшего начальника главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова и предпринимателя Левы Мартиросяна. Об этом пишет ТАСС.

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«Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами дела, которое насчитывает более 40 томов», — рассказали в правоохранительных органах.

По версии следствия, Кузнецов за незаконную мзду организовал заключение госконтрактов между Краснодарским высшим военным училищем (КВВУ) и предпринимателем Левой Мартиросяном и договоров на оказание гостиничных услуг на общую сумму свыше 372 млн рублей. При этом оба обвиняемых вину не признают.

Чем известен задержанный главный кадровик МО РФ Кузнецов

Кузнецов был задержан 14 мая 2024 года. При обыске в его доме нашли 100 млн рублей, золотые монеты и предметы роскоши. Против бывшего генерала было заведено дело о получении взятки в особо крупном размере ему грозит до 15 лет лишения свободы. Мартиросян может получить такое же наказание за дачу взятки.

Ранее Кузнецов обжаловал свой арест по делу о взятке.