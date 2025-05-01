Подросток выпал из окна ТЦ в российском городе

В Великом Новгороде проводится проверка по факту падения подростка из окна торгового центра. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.

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По предварительной информации, группа несовершеннолетних пришла в торговый центр для съемок видео. Двенадцатилетний подросток открыл окно, расположенное между этажами, и вылез на оконный карниз. В результате он упал со второго этажа здания.

Подросток получил травмы и сейчас находится в больнице.

Пресс-служба прокуратуры региона также сообщила о проверке. Надзорное ведомство оценит деятельность торгового центра с точки зрения обеспечения безопасности, а также работу учреждений системы профилактики, касающуюся работы с семьей пострадавшего.