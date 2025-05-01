В деле бывшего мэра Сочи появились новые эпизоды

Lenta.ru

Следователи предъявили обвинение в получении еще двух взяток бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В деле бывшего мэра Сочи появились новые эпизоды
© ТАСС

Предварительно, Копайгородский получил крупные взятки от региональных застройщиков.

Сейчас он является фигурантом дела о вымогательстве взятки, растрате и получении особо крупной взятки. По версии следствия, за два года экс-мэр Сочи вместе с женой Яниной незаконно обогатились почти на 332 миллиона рублей, используя свое служебное положение.

Ранее Копайгородской предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве. Она также обвиняется в принуждению свидетелей к даче ложных показаний.

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Алексей Копайгородский
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