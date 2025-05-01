В деле бывшего мэра Сочи появились новые эпизоды

Следователи предъявили обвинение в получении еще двух взяток бывшему мэру Сочи Алексею Копайгородскому. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Предварительно, Копайгородский получил крупные взятки от региональных застройщиков.

Сейчас он является фигурантом дела о вымогательстве взятки, растрате и получении особо крупной взятки. По версии следствия, за два года экс-мэр Сочи вместе с женой Яниной незаконно обогатились почти на 332 миллиона рублей, используя свое служебное положение.

Ранее Копайгородской предъявили обвинение по трем эпизодам статьи о посредничестве во взяточничестве. Она также обвиняется в принуждению свидетелей к даче ложных показаний.