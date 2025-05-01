Mash: девушка придумала изнасилование на концерте Boulevard Depo из-за родителей

Газета.Ru

В Петербурге девушка, которая рассказала об изнасиловании на концерте Boulevard Depo, призналась, что надругательства не произошло. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

Заявившая об изнасиловании на концерте девушка призналась, что выдумала это для родителей
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Во время опроса, по данным Telegram-канала, 16-летняя пострадавшая заявила, что придумала эту историю, так как в тот вечер вернулась домой позже обычного. Когда между матерью и дочерью возник конфликт, последняя решилась рассказать историю.

Она добавила, что на концерте действительно познакомилась с молодым человеком, но они только обменялись контактами и общались в мессенджере.

«Тем не менее следственные органы зарегистрировали обращение матери девочки и продолжают проверку», – сообщается в публикации.

Девушка, по данным СМИ, рассказала об изнасиловании после выступления рэпера в клубе «А2». По ее словам, там она познакомилась с компанией, с которой выпила неизвестный напиток.

После этого ей стало плохо, и, якобы, воспользовавшись ситуацией, молодые люди завели ее в мужской туалет.

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