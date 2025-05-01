Террорист «Крокуса» заявил, что намеренно сбил ребенка на переходе

Один из террористов, устроивших стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холла», признался, что специально сбил ребенка на пешеходном переходе, когда скрывался после содеянного.

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Об этом рассказали в Telegram-канале Mash.

— Планировал убить всю семью, чтобы жертв было больше, — сообщил во время допроса Далержон Мирзоев.

Авария произошла 22 марта прошлого года. Тогда восьмилетний Илья Толпыкин вместе со своей семьей переходил дорогу на светофоре, горел зеленый свет.

Автомобиль, водителем которого и был Мирзоев, сбил мальчика, после чего его отбросило от машины на несколько метров. Медики в больнице диагностировали у ребенка закрытые переломы бедра и ключицы, сотрясение мозга, ЧМТ и ушиб легких.

Адвокат семьи рассказал, что уголовное дело по фату произошедшего так и не возбудили. Помимо этого, следователи не позволяют ему ознакомиться со всеми материалами дела.

В рамках расследования было опрошено больше 1700 человек, 800 из них — свидетели. Арестовано 20 фигурантов — четверо исполнителей и 16 их соучастников, сообщили в посте.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта 2024 года. В ходе бойни было убито 145 человек. Хронология событий рокового дня и их последствия — в материале «Вечерней Москвы».